Catherine LAUMONDAIS

Forte d’une double expérience de plus de 15 ans en gestion des ressources humaines et conseil, acquise au sein de groupes anglo-saxons et en cabinet de recrutement, je recherche aujourd’hui un poste de Responsable des Ressources Humaines incluant la constitution des équipes et la gestion de carrières.



Les différents postes que j’ai occupés m’ont permis d’accompagner le développement rapide du groupe PricewaterhouseCoopers Advisory, de mettre en œuvre la stratégie de recrutement et d’intégration des collaborateurs juniors et seniors, d’optimiser la gestion des carrières et de gérer les processus d’évaluation et de formation.



Manager en Ressources Humaines trilingue (anglais, espagnol), j’ai conseillé de nombreux opérationnels des secteurs Industrie et Services sur l‘élaboration et la mise en place de process RH, le management de la performance et la fidélisation de salariés en France et à l’international.



Très à l’aise dans des environnements multi culturels, je souhaite mettre mon enthousiasme et mes compétences au service d’une entreprise sensibilisée aux enjeux d’un développement durable de ses ressources humaines comme levier de croissance.



Mes compétences :

Assesment

Coaching

Evaluation de la performance

Gestion des carrières

Management

Management RH

Mobilité

Mobilité internationale

Performance

Recrutement