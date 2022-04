Christophe BLANDIN

Professionnel expérimenté et manager d'équipe d'environ 25 personnes, rompu à la gestion d'activités réglementées sous étroite surveillance d'autorités de tutelle ou de délégataires de Service Public (CA > 82 M€).

Excellente maîtrise de la comptabilité générale et analytique, du contrôle de gestion, de l'audit interne, de la fiscalité, de la trésorerie et des relations bancaires.

Habitué à prendre en charge la gestion des litiges, le recouvrement contentieux, le juridique social, le suivi des contrôles fiscaux et sociaux, l'administration du personnel, les relations sociales, l'informatique et les achats.

Capacité à travailler de manière autonome mais coordonnée au sein d'un groupe.

Expérience de la gestion de programmes significatifs d'investissements, essentiellement immobiliers.

Forte sensibilité juridique et goût pour la négociation avec tous types d'intervenants extérieurs.



Expérience significative dans : Services et Commerces multi-établissements et multi-activités, Hôtellerie, Restauration, Loisirs, Spectacles, Jeux, Santé, Immobilier, Délégation de Service Public.



Mes compétences :

Achats

Administration

Audit

Banques

Budget

Comptabilité

Comptabilité analytique

Contentieux

fiscalité

IFRS

Informatique

Juridique

LITIGES

Management

Recouvrement

Reporting

service public

Trésorerie