Christophe BLANDIN

Expérience de 20 ans dans le domaine de la maintenance industrielle (en tant que client et en tant que fournisseur) dans différentes entreprises : PME et Cie.



J'interviens dans les champs d'application suivants:

mécanique, pneumatique, hydraulique, électrique, électronique et informatique.



Je suis disponible et souhaite mettre mes compétences et ma polyvalence au sein d'une équipe.



Mes compétences :

installation

Maintenance

Mise en route

Semiconducteurs