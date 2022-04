Catherine LAURENT

Je suis une photographe voyageuse, amoureuse de l’Afrique où je me rends et séjourne régulièrement depuis une quinzaine d'années.



A travers mes voyages, je mène une démarche d’auteur : le plus possible, je cherche à me rendre disponible, ouverte à la rencontre, à la surprise, à l’étonnement...

Loin de tout exotisme de pacotille, je veux aussi témoigner de cette Afrique vivante d’aujourd’hui.



Je suis devenue photographe sur le tard après avoir pratiqué les arts plastiques, manié la couleur et la matière : la couleur a donc été mon premier éblouissement d’Afrique, et la lumière bien sûr, puis les gens, et enfin la vie tout simplement : la chaleur, la douceur, la tendresse, la volupté et cette histoire de temps qui n’en finit pas….



Avec les derniers procédés de tirages (impression pigmentaire sur papiers fine art), mon travail prend de la distance avec la réalité et tente de rendre, plastiquement, la poésie de l’Afrique.



En France comme en Afrique, depuis quelques années, je m'intéresse au végétal,à la nature et aux jardins.



Au sein du collectif EMULSION je conçois et anime des ateliers pour enfants et adultes.



