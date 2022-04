Catherine LAURENT

Cours d'Informatique...



........Après 20 ans de pratique en entreprise et une formation reçue par un organisme réputé, je vous fais bénéficier de l'efficacité de cours particuliers.



Je me déplace à domicile et nous travaillons ensemble sur votre matériel.



Les Cours sont adaptés à vos besoins et à votre rythme.



De nombreux Services vous sont aussi proposés visitez mon site Internet :



aidezmoieninformatique.com



Des élèves nous ont laissé leurs impressions, n'hésitez pas à les consulter dans la rubrique : " Témoignages de nos élèves "



LAURENT. C D'aidez-moi en 8nformatique



Mes compétences :

FORMATRICE INFORMATIQUE