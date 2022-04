Catherine LAVAL

De formation architecte (ENSBA Paris) et Ingénieur (CESI), après avoir exercé en tant qu’architecte, s’est orientée vers le conseil avec une expertise méthodologique reconnue en analyse fonctionnelle, analyse de la valeur. Conduites d'études pour des projets divers (définition de besoins, analyse stratégiques, organisation, optimisations, innovations,..) dans les secteurs de l’aménagement des territoires et de l’urbanisme, des transports (ferroviaire, maritime et fluvial), de l’industrie, des services et systèmes d’informations, de la Défense, etc..

Axée sur des domaines d’études requérant des approches systémiques : diversité d’acteurs, multiplicité des points de vue et des intérêts, complexité des besoins et des contraintes à identifier et satisfaire, complexité des choix…