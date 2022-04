Catherine LE BIHAN POMMAREZ

La relation clientèle est le pivot autour duquel j'ai construit mon parcours professionnel.

Au sein du secteur bancaire, j'ai exercé différents métiers et travaillé sur tous les segments de clientèle du particulier au grand compte.



J'ai, plus récemment, exercé la fonction de Responsable de la Formation Professionnelle en RH et renforcé mon expertise par le suivi d'un parcours diplomant.



Aujourd'hui, je conjugue l'ensemble des compétences acquises sur une mission de terrain auprès des clients.