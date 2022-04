Catherine LE BIHANNIC

Véritable bras droit de la Direction, je pilote et coordonne l'ensemble des activités comptables, financières, administratives ainsi que la direction des ressources humaines au sein d'une PME autant industrielle que dans la prestation de services.

Je recherche un nouveau challenge où je pourrais accompagner les dirigeants dans l'amélioration et l'optimisation des outils d'aide à la décision ainsi que participer aux projets internes et au développement d'une société dynamique dont les valeurs sont l'exigence et la confiance.



Mes compétences :

Suivi comptable jusqu'au bilan

Gestion de la trésorerie et arbitrage en situation

Budgets et reporting

Pilotage des RH

Management, formation, motivation équipe petite à

Présidence des réunions DP, CE, CHSCT

Mise en place de logiciels, optimisation des procé

Anglais