Catherine LE DUC

Je suis professionnelle de la biologie depuis 1988. J'ai toujours évolué dans le monde du laboratoire. Ma carrière a commencé à la paillasse dans toutes tailles de laboratoire (quartier, plateau technique, biologie spécialisée, labo de recherche). Depuis 20 ans, je suis responsable régionale et j'exerce sur le grand ouest.

Détentrice d'1 master II en "management du développement commercial", je souhaite désormais orienter ma carrière vers un poste de responsables grands comptes, de management ou de business developer.

Pour cela, j'ai acquis toutes les qualités nécessaire pour fédérer, animer, former, motiver mes collaborateurs. Dotée d'une grande faculté d'adaptation, je suis à même de relever les challenges qui me seront confiés, y compris en dehors du monde de la biologie.



Mes compétences :

Evènementiel et logistique

Contrôle des coûts

Détermination

Dynamisme

Développement commercial

Gestion de la relation client

Sens du contact

Offres commerciales

Budgétisation

Encadrement

Management

Force de proposition

Persévérance

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Microsoft Excel

Pilotage commercial

Salons professionnels

Développement personnel

Business development

Gestion du stress

Gestion de projet

Reporting

Négociation contrats

Veille concurrentielle

Négociation commerciale

Marketing opérationnel

Apport d'affaires

Calcul de coûts