Catherine LE GAL

Bonjour et bienvenue sur mon profil,



Forte d’une expérience de près de 20 ans dans le domaine du développement des compétences commerciales et managériales, je peux, grâce à mon expérience terrain, vous accompagner à faire une réelle différence dans la réalisation de vos objectifs et faire face à un marché en constante évolution.



Votre force commerciale maîtrise t’elle suffisamment les techniques du Processus de Vente pour développer ses performances commerciales ?



Vos managers sont-ils bien préparés à leur responsabilité de leader ship ?

Savent-ils déterminer leurs nouvelles priorités pour manager autrement ?



Vous souhaitez adopter des comportements nouveaux pour activer vos performances et celles de votre entreprise,

Vous souhaitez mettre de la perspective à vos projets, je vous propose de vous accompagner pour avoir une autre manière de penser, de ressentir et d’agir.

Etre et Agir en Manager Commercial



Vous souhaitez développer la cohésion et l’efficacité de votre équipe par une communication plus efficace,

Vous souhaitez développer la capacité à communiquer de vos managers en prenant en compte les spécificités de chacun,

Vous souhaitez trouver des solutions dans les situations de malentendus et de conflits,

Vous souhaitez enrichir votre capacité naturelle à comprendre vos clients en profondeur,

Formez-vous à la Process Communication.

La Process Communication est à la fois un outil de communication et un modèle de découverte et de compréhension de sa propre personnalité et de la personnalité des autres, simple, efficace, donnant des résultats concrets.



Mon métier : Activatrice de Performances

Activer vos performances individuelles

Activer vos performances d'équipe

Dynamiser votre savoir-faire





Mes compétences :

Programmation Neurolinguistique (PNL)

Analyse Transactionnelle (AT101)

Coaching d'équipe

Coaching individuel

Process Communication

Développement commercial