Catherine LE MEUR

Actuellement, pour des raisons de santé, en invalidité 2ème catégorie.



Jusqu'au 1er février 2010, Chargée de missions pour le Groupe OCEANIA HOTELS à Brest. Durant cette période, les fonctions occupées furent : Directrice d'hôtel/restaurant 3 étoiles, responsable recrutement et formations, Gouvernante Générale du Groupe, responsable achats et qualité pour la partie hébergement.



Les déplacements devenant difficiles une V.A.E s'imposait. Obtention en 2008 de la partie pratique la licence de Gestion à l'UBO à Brest. La Santé ne suivant pas il fut impossible de continuer à suivre les cours afin de valider le reste de la Licence et de passer les examens.



Un coup de coeur, à permis, il y a 4 ans d'acheter des Maisons de pêcheurs, en bord de Mer à Santec, et d'y créer des gîtes 3 étoiles + (2 pour l'instant, un 3ème à compter de 2012). Les locations ont débuté le 7 août 2010...