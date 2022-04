Catherine LE MEUR

Il s’agit ici de mes photographies que je nomme « Photographisme ».



En effet j’utilise un labo photo, du papier argentique, du révélateur et du fixateur.



En revanche le boîtier photographique n‘intervient pas du tout. Je fabrique mes négatifs au format 6x6 en utilisant

Du rhodoïd comme base et ensuite j’ajoute toutes sortes de papiers plus ou moins transparents,

de l’encre de Chine, du marker, des calques qui sont travaillés auparavant sur l’ordinateur. Cette technique continue à évoluer depuis plus de 20 ans. Les tirages font 130cmx130cm et sont collés sur des plaques d’aluminium, leur conférant la rigidité nécessaire pour être exposés directement.



Il y a le souci de toujours trouver un équilibre entre les formes, les lignes et les différentes matières qu’apportent les papiers utilisés. En agrandissant 20 fois le négatif, on peut découvrir une nouvelle réalité des matériaux. Tout devient découverte comme si on regardait dans un microscope ou que l’on fasse des fouilles archéologiques. Un cadre blanc est souvent laissé tout autour pour voir paraître des traces argentiques qui marquent leur passage dans le labo.



Le petit geste, la bulle de colle, le trait de marker, la fibre du papier, et la magie du grand opère... C’est toujours un sentiment de suspens, d’excitation quand je fais les tirages, hâte de découvrir le rendu final.

L’instant est à saisir, l’émotion du ressentit est présent, la représentation du geste est posée. Tout ne s’explique pas, on entre dans la notion de l’abstraction. Mes sentiments et ma sensibilité intime se dévoilent. Une certaine timidité ne me permet pas d’exprimer ce que je ressens. Mon travail exposé laisse le spectateur poser son jugement.