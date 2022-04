Catherine LE NANCQ

Je suis actuellement à la recherche d'un emploi dans les secteurs administratifs, sociaux , culturels.Je possède un niveau bac+4 sciences de l'éducation.Ai eu de nombreuses expériences ds le domaine de l'animation pour enfants , adolescents , adultes et personnes handicapées.Depuis quelques années, j'ai également acquis de nombreuses compétences dans le secteur administratif où j'ai eu des postes d'agent administratifs.

Je suis une personne dynamique , souriante qui s'adapte facilement et qui s'investit beaucoup.



si mon profil vous intéresse et que vous avez des pistes merci de me tenir informer



Mes compétences :

Adaptabilité à des publics divers

Adaptation facile

Polyvalante

Dynamique rapide