Catherine LEAL

Avec de la couleur est un studio spécialisé en conception graphique et réalisation de logotypes, identités visuelles, flyers, brochures, éditions, plaquettes, affiches, signalétiques, objets... pour les entreprises et les collectivités depuis 2007.

Un parcours professionnel jalonné d’expériences dans un groupe de presse (service communication, service markeking, prépresse, création d’un poste de concepteur graphique en région Rhône-Alpes) et d’expériences en agence de communication et événementielle avec des clients du secteur de l’entreprise et de la collectivité (Ville de Lyon).



Mes compétences :

Communication visuelle, print et web

Logotype, identité visuelle, charte graphique...

Flyers, plaquettes, brochures, guides...

Signalétique (panneaux, kakemonos, totem, roll'up.

Web marketing, site internet, blogs, référencement