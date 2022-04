Catherine LECOMTE

Mes compétences :

savoir organiser une chaîne de transport

coordonner la mise en oeuvre d'un projet

maitriser les aspects organisationnels

transmettre l'information et les connaissances

travailler et établir une relation stable au sein

savoir évaluer et analyser

connaitre les prix du marché et traiter les aspect

utiliser les logiciels word - excel - powerpoint -

respecter les exigences légales liées à l'environn

connaitre la legislation liée aux activités logist

connaitre les contextes géopolitiques