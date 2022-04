Catherine LEDUC

Consommé depuis des siècles le café fait partie de notre quotidien



Riche de son expérience et de sa notoriété dans l'hôtellerie, la restauration de luxe, les grandes entreprises italiennes, les marchés Néerlandais, Allemand, Espagnol, Hongrois, Portugais, de la République Tchèque, la Réunion et les particuliers amateurs de bon café, un grand café italien s’ouvre au marché français et confie à la société E.C.I. DISTRIBUTION (Ecologie Café Italien Distribution) la commercialisation de son café .



Dans le cadre de son développement dans le sud de la France, E.C.I. DISTRIBUTION recherche des agents commerciaux et des vendeurs à domicile indépendant (V.D.I.) (H/F) disposant ou désirant construire un réseau dans le domaine des collectivités locales, comités d’entreprises, métiers de bouche, hôtellerie et particuliers.



**** PROFIL RECHERCHE ****



 Votre lieu de résidence sera situé proche de votre secteur d'activité afin d'être parfaitement établi(e) sur le marché local.- Votre mission consistera à commercialiser un café italien renommé déjà distribué dans de nombreux pays auprès des professionnels de bouches réputés.

 Vous possédez un réseau important que vous désirez exploiter ou vous voulez créer votre propre réseau.

 Vous prospecterez les collectivités locales, les comités d’entreprises, les restaurateurs, les hôteliers ou les particuliers.

 Votre autonomie, votre dynamisme commercial, votre sens de la stratégie de vente, votre désir de vous investir sur du long terme pour fidéliser vos clients seront les clés de votre réussite au sein de notre société.

 Rigoureux(euse), organisé(e), tenace, vous avez le sens du challenge et une capacité à analyser les attentes des prospects que vous démarcherez.

 Vous entretenez un lien privilégié régulier et assidu avec l'ensemble de vos clients afin de bien conclure vos ventes.

 Vous disposez d’un véhicule personnel (indispensable)



**** VOTRE STATUT / REMUNERATION ****



Vous avez le statut d'agent commercial ou de V.D.I., vous devez pour cela être ou vous faire enregistrer auprès du greffe du tribunal de commerce. Vous n'avez pas de rémunération fixe, vous êtes rémunéré(e) au pourcentage.



Type d'emploi : Freelance / Indépendant





Localisation du poste : VAR

Expérience(s) exigée(s) : Non précisé

Formation(s) exigée(s) : Études secondaires (ou équivalent), ou autodidacte accompli

Divers : Excellente présentation exigée.

Contactez notre Directeur Commercial Monsieur Eric MATON au 06.38.77.19.72