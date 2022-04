Catherine LEDUC

Diplômée du Master de Sophrologie Caycédienne (avec mention), je suis également membre du syndicat des Sophrologues Professionnels.

J'exerce mon métier dans le respect du code déontologique de la profession



Utilisée comme méthode psychocorporelle ou vécue comme une philosophie de vie, elle a prouvé son efficacité dans de nombreux domaines :



- gestion du stress et des émotions

- gestion du poids

- gestion de la douleur (acouphènes, affections rhumatismales...)

- Amélioration du sommeil

- Préparation à l'accouchement et à la parentalité, à la conception

- Préparation mentale aux examens, concours, permis de conduire, épreuves sportives...

- Développement de la mémoire, concentration, capacités d'attention

- Développement personnel : timidité, colère impulsive, confiance en soi, complexes, phobies légères, déprimes

- Domaine médical : se préparer à une intervention chirurgicale, récupérer suite à une maladie...

- Domaine professionnel : amélioration du climat social et de la communication, réinsertion professionnelle...

- Domaine artistique : contrôle des émotions et du trac, développement de la créativité et de ses propres ressources

- Domaine familial : amélioration des relations de couple, aide à la communication entre parents et enfants, ados...



La richesse de la sophrologie est de disposer d'exercices statiques ou dynamiques (ludiques pour les enfants) qui répondent à vos besoins et vous permettent d'atteindre vos objectifs personnels et professionnels.



Séances individuelles ou de couples dans mon cabinet ou à votre domicile

Séances en groupe dans votre entreprise, institut, centre médical, association, maison de retraite...



La sophrologie s'adresse aux enfants (à partir de 5 ans), adolescents, adultes et séniors.



Mes compétences :

Compassion

Autonomie professionnelle

Sens du contact

Analyser écouter réfléchir agir

Empathie