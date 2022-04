Catherine LEFAIVRE SHAH

Accompagnement anglophone:



Vous voulez vous donner tous les moyens de réussir vos appels d'offres internationaux pour vous lancer sur de nouveaux marchés ou votre dossier de candidature pour accueillir un événement international... Je vous accompagne tout au long de votre projet pour élaborer votre dossier en anglais.



Vous devez faire passer des entretiens (évalutation ex 360°, recrutement, enquête satisfaction, interviews etc) en anglais... Après avoir finalisé ensemble le projet, je réalise les entretiens pour vous.



Vous souhaitez optimiser votre communication rédactionnelle en anglais (site web, brochure, communiqués de presse etc)... J'interviens à vos côtés dans la rédaction et/ou traduction de vos contenus.



Consulting:



- formations en anglais pour managers et cadres dirigeants (présentation, négociation, animation de réunion, prise de parole, etc)

- animation d'ateliers sur le développement de compétences interculturelles



Mes compétences :

Accompagnement

Organisation

Internationalisation

Rédaction de contenus

Animation d'équipe

Team leadership

Event planning