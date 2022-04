Catherine LEGRAND

Depuis 1998, spécialisée dans les secteurs du tourisme, de la gastronomie, de l'emploi , de la formation, de la culture :

Comité départemental du Tourisme 77,Château de Breteuil

ANCV, ANDRH, CESI,Job Transport

Bière de Brie, Chocolaterie de Puyricard,

Business'Art, Gala de la Presse, Festival de Montereau Fault /Yonne, Cirque Phénix, Etoiles du Cirque de Pékin, Festival Mondial du Cirque de Demain, Festival de Silence,

Pour assurer la réussite de vos campagnes de relations presse et obtenir une couverture optimale de vos actualités, ImediAcom élabore et met en place une stratégie personnelle adaptée à vos besoins grâce à sa parfaite connaissance du fonctionnement des rédactions et à son expertise des outils presse.

Sa méthode de travail s’appuie sur un relationnel auprès des journalistes et des procédés qui ont fait leur preuve auprès de ses clients, de la plus petite à la plus grande entreprise.