Catherine LEGRAND

Bonjour !

Je suis actuellement Assistante d'Unité en ambulatoire à la Clinique des Cèdres à Cornebarrieu. J'aime le milieu médical dans lequel je travaille, mais je souhaite revenir à mon métier initial de secrétariat, dans le monde médical.

Mon emploi actuel comporte toute une part de travail administratif : accueil des patients, prise de rendez-vous, utilisation du logiciel médiboard pour compléter le dossier des patients...

Le travail en équipe est pour moi très important, parce qu'il permet la prise en charge du patient dans son intégralité, depuis sa consultation avec le médecin, jusqu'à son séjour dans notre service et tout ce que cela implique (soins, service des repas, propreté de la chambre...).

Je suis organisée dans mon travail, dynamique, j'aime le travail bien fait. L'accueil de la personne est pour moi également très important.

Je recherche un poste d'accueil ou de secrétariat dans le milieu médical, qui me permettra de mettre en application toutes mes compétences pour un métier qui me tient à coeur.

Je vous précise également que j'ai le statut de handicapé (interdiction de port de poids) ce qui ne m'empêche absolument pas de mener à bien le travail que l'on me confie.

Je me tiens à votre disposition pour vous rencontrer si ma candidature vous intéresse.

Cordialement.

C. Legrand



Mes compétences :

Accueil physique et téléphonique

Organisée dans mon travail

Travail en équipe

Dynamique et très attachée aux résultats