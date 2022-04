Catherine LEJAL

Issue d'une formation juridique, mon expérience professionnelle s'est forgée dans un premier temps au sein d'une entreprise du groupe Philips (350 salariés) puis en qualité de Conseil aux dirigeants de 200 entreprises vendéennes d'effectifs variés.

J'ai acquis de solides connaissances en management, développement et gestion des ressources humaines.

A ce titre, j'ai conseillé et assisté les Directions, opérationnels de terrain et leurs équipes dans leurs plans d'actions RH.

Je dispose d'une maîtrise de la législation sociale, des conventions collectives, du droit du travail, associée à une veille juridique constante garantissant les procédures juridiques et administratives.

Mon objectif est de mettre à profit mes compétences techniques et mon sens du relationnel dans ces domaines rigoureux pour être immédiatement opérationnelle.



Mes compétences :

Ressources humaines

Sourcing

Communication

Rédactionnel

Aisance relationelle

Conseil

Droit social conventions collectives