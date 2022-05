Pierre GATINIOL

J’interviens dans les relations des cadres supérieurs avec leur entreprise.



L’entreprise est souvent amenée à se réorganiser pour gérer sa pérennité. Cependant lors des restructurations, les cadres ont aussi besoin d’être gérés avec humanité afin de pouvoir rebondir avec sérénité.

Le savoir-faire de NegoAndCo est d’anticiper et de décrypter le comportement des entreprises, trouver les meilleures solutions par le dialogue et la négociation afin de pouvoir rebondir le plus sereinement possible sur le plan professionnel.



Avec le dialogue et la négociation structurée et stratégique, il toujours est possible de trouver une solution à toutes les situations.



Mes compétences :

Négociation

Management

Polyvalent

Achats

Commerce de gros