Catherine LEONARD

Attachée commerciale trilingue chez Bayer, j'ai constamment évolué dans mon métier et élargi régulièrement mon champ de responsabilités.



Curieuse, réactive, tenace et même pugnace, j'aime le contact, les responsabilités et je m'épanouis totalement dans mon rôle de commerciale.



et surtout j'aime apprendre ......... J'ai récemment découvert le pendant de la vente en suivant une formation d'acheteur, très enrichissante, c'est un métier qui prend en effet une place de plus en plus stratégique dans les entreprises.



Mais ce que je recherche avant tout ce sont les échanges et les négociations à l'internationale en

mettant à profit ma pratique professionnelle de l'allemand et de l'anglais



Mes compétences :

Motivée et battante

Dynamique