Catherine LERMOYER

Communicante de formation et après 8 années passées dans le secteur de l’architecture, ma passion pour les nouvelles technologies me pousse aujourd'hui vers de nouveaux horizons... Une formation dans le webmarketing via l'EMweb Paris, quelques premières expériences en SEO et me voilà à la recherche d'une nouvelle opportunité dans ce secteur.



Mes compétences :

Communication

Community management & social media

Evènementiel/ Relations Publiques

Webmarketing

Rédaction web

Netlinking

Acquisition de trafic

Affiliation

SEO

Email marketing