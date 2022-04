Catherine LEROY

Fort d'expériences dans la distribution spécialisée, où j'ai exercé dans les métiers du Service Après Vente, ou j'ai pu appréhender tous les aspects de la Relation et du Service aux Clients.



Ces dernières années, Responsable Clientèle auprès du Service consommateur, j‘ai approfondi mes compétences dans différents domaines professionnels. Plus précisément :



➢ Le management des équipes

➢ La gestion du litige client

➢ Le suivi administratif



J’aime évoluer au contact des équipes, apporter soutien et conseil. Formatrice dans le domaine de la relation clientèle.

Ma motivation faire progresser les équipes, partager mes connaissance, d’aller toujours plus loin.