Catherine LESTURGEZ

Après de premières expériences professionnelles en qualité de juriste, puis d'avocat, J'ai créé mon propre cabinet en 2001.



J'interviens essentiellement en droit social, mais également en droit commercial et en droit civil.



J'ai acquis aujourd'hui plus de 20 ans d'expérience professionnelle dans le domaine contentieux, contractuel et transactionnel.



Je cherche actuellement un poste de juriste au sein d'une grande entreprise, afin de travailler en collaboration étroite avec une équipe.



Mes compétences :

droit civil

Droit de la construction

Droit de la famille

Droit du travail

Droit immobilier

Droit pénal

Droit des affaires

Droit social