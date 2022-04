Catherine LÉVY

Après 20 années passé dans l'informatique comme développeur d'application j'ai décidé de changer de cap pour évoluer personnellement. J'ai commencé en Novembre 2013 une nouvelle activité à temps partiel dans le domaine du bien être et de la nutrition.



Je pense qu'actuellement il est important de faire le choix d'une vie équilibré afin de nous éviter des désagréments dans les années à venir. Il est également important de pouvoir travailler et d'avoir du temps libre à consacrer à sa famille et ses amis.



Si comme moi, vous souhaiter devenir indépendant et créer votre propre entreprise, ou seulement obtenir un revenu complémentaire pour réaliser vos projets, contacter moi.

Mes compétences :

Bien être

Développement informatique

Webmarketing

strategie marketing

reseaux sociaux