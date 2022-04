Catherine LIPPENS

Consultante en Management par les compétences(CMPC/CNAM), je suis co-fondatrice de PROMEGA CONSEIL, cabinet de Ressources Humaines, Management et Organisation.





J'ai 21 ans d’expérience dans l’encadrement et la formation. Manager d’équipe en entreprise. Directrice de structure socio-éducative, responsable des projets pédagogiques. 6 ans d’expériences en cabinet de Ressources Humaines dans l’accompagnement de la trajectoire professionnelle (bilan de compétences, orientation professionnelle, reclassement). Coach et consultante, spécialisée dans l’ingénierie de développement des compétences (GPEC), et l’accompagnement au changement.



Mes compétences :

Coaching

Développement

Formation

Management

Organisation

Performance

Ressources humaines