Mes compétences :

Gestion des compétences

Animation de groupes

Réalisation et animation d’ateliers collectifs

Capacités rédactionnelles

Accompagnement individuel

Gestion des conflits

Conception d’outils pour les accompagnements

Accompagnement à l’émergence et à la mise en plac

Relation entreprises et Taxe d'apprentissage

Réponse aux appels d'offres