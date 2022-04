Catherine LOMBARDO

Utiliser mon expérience, ma polyvalence et mes qualités humaines :

- Une formation scientifique et technique, une expérience de 25 années dans le domaine des dispositifs médicaux, la connaissance des Affaires Réglementaires et de la Qualité dans le domaine de la distribution et la commercialisation des dispositifs médicaux.

- Une connaissance de la Vigilance, matériovigilance et la Surveillance Post Market des Dispositifs Médicaux.

- Une forte orientation patient et client.

- Je sais gérer les priorités dans un environnement de travail dynamique et exigeant.

- Je communique facilement en anglais comme en français.

- Je suis autonome, organisée, rigoureuse, j’ai une bonne communication (écrite et orale) et un esprit d’équipe.



Mes compétences :

Assurance qualité

Affaires réglementaires

Ecoute et support des clients externes et internes

Pack Office

Polyvalence - autonomie

Portefeuille de 5000 dispositifs médicaux