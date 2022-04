Catherine LOUCHARD

Je développe "à la carte" des prestations en Ressources Humaines dans les domaines suivants :



- Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (Fiches de postes/ Compétences attendues Entretien individuel et/ou professionnel / Compétences démontrées, plan de formation...).

- Bilans de Compétences, Bilan d'orientation, Evaluation de potentiel....

- Appui aux managers dans l'évaluation et la gestion des compétences de leurs collaborateurs.

- Formation des managers à l'appropriation de leur posture, la compréhension de leurs collaborateurs, l'animation d'équipe. (Formation par immersion dans une fausse vraie entreprise : Act'in vivo Management).

- Accompagnement à la prise de fonction.

- Evaluations par mises en situation : Act'In vivo Accompagnement - Act'In vivo Evaluation).

-Prévenir l'apparition des Risques Psycho-Sociaux en entreprise : Accompagnement "Fil Rouge"

- Recrutement : recherche et évaluation de professionnels, conseils pour l'intégration.

- .../...



Je m'appuie pour cela sur une double expérience professionnelle:



En Entreprise comme Responsable de la gestion interne des compétences, de la formation, et du recrutement (16 ans)

En Cabinet Conseil comme Consultante en recrutement et évaluation (10 ans)



Ainsi que sur une double formation de niveau BAC + 5 :



Psychologue Praticien, diplômée de l’Ecole de Psychologues Praticiens de Paris

Etudes supérieures en gestion des Entreprises, DESS-CAAE délivré par l’IAE de Lille



et des formation complémentaires :

DU Gestion du stress et de l'anxiété du CHR de Lille

Master "Qualité de vie" de Symbiofi - CHR de Lille

Formation à la systémique par Leading Coaching Académy à Bruxelles



La diversité de mes expériences me permet de m'adapter à des secteurs d'activité variés et d'accompagner les dirigeants, leurs cadres et leurs non cadres.



Mes prestations se déclinent en individuel, en collectif et à l'occasion de missions transversales.



Je suis certifiée pour la pratique de tests de comportement et de personnalité (MBTI notamment), ainsi qu'aux outils d'évaluation managériale 360°



Mon expérience professionnelle me permet d'apporter aujourd'hui ouverture et adaptation, ainsi qu'expertise.



Ceux qui me connaissent me décrivent ainsi : un tempérament actif, concret, tourné vers l’efficacité avec des valeurs de respect et de transparence.



Mes compétences :

Recrutement

Accompagnement

Gestion des compétences