Catherine LUGAND

J'ai créé ma 1ère société "Napoé" en 2010 à la Pépinière d'Entreprises de Fontainebleau, puis la société FrogSlider, une agence web en 2012. L'agence web s'est développée, et nous avons créé un pôle spécifique pour le sport, rassemblant tous les services nécessaires à la création et la gestion de l'image web dans le sport.

Je pilote les projets de mes clients de A à Z, de l'élaboration de la stratégie web et web marketing, à la création web, la supervision du graphisme et enfin la mise en application de la stratégie digitale ( community management, veille e-reputation etc...)



Mes compétences :

Community management

Web marketing

E-commerce