Catherine LUGAND

Aujourd'hui, je suis à la recherche de nouvelles opportunités et de nouveaux challenges dans le secteur des transports et de la logistique.

titulaire d'un BTS en transport logistique et d'un master en management et ingénierie logistique, j'ai acquis au cours de mes expériences professionnelles des compétences dans le domaine des appros, de l'import/export, de la gestion des stocks, de la logistique de production et de distribution, des transport..

je souhaite mettre à profit et développer mes compétences en management et gestion de projet ou tous autres domaines dans tous types de secteur d'activités.

je suis une personne engagée, qui apprécie le travail en équipe



Mes compétences :

Visual Basic for Applications

Supply Chain

Sage Accounting Software

SAP

Microsoft Office

Import/Export

Enterprise Resource Planning

ASTRE

Transport