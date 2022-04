Andrew JAMES

J'ai une formation d'ingénieur-chimiste, j'ai fait de la recherche en Angleterre en science des matériaux, électrochimie, polymères, résistance des matériaux (1965-1975).



Ensuite en France, professeur certifié d’anglais, université de Picardie, en sections scientifiques, logistique.



Je suis actuellement traducteur et formateur freelance Autoentrepreneur, après mon départ en retraite de l’Education Nationale.



J'entreprends toute traduction technique, scientifique, professionnel,de quelques paragraphes à plusieurs centaines de pages. Mon tarif moyen est de €0,05 / mot modulable selon l'urgence et la volume.



L'anglais est ma langue maternelle et je me limite à la traduction du français vers l'anglais. Ma grande expérience de la traduction technique depuis 1985, ainsi que mes outils informatiques performants, me permettent de fournir un travail de qualité dans les meilleurs délais.



Mes compétences :

Traduction

Pédagogie