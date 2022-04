Catherine MAILLARD

Responsable de projets à l’international, dédiée au service client avec 16 ans d’expérience dans le secteur des services Supply Chain. Les responsabilités principales comprennent la mise en place et le maintient de relations de confiance avec les directeurs logistique et finance dans les régions Europe, Asie et Amérique du Nord.



Mes compétences :

Commerce international

International

Management

Project Manager

Export

Marketing

Supply Chain

Fidélisation client

Service client

Chargé de clientèle

Gestion de la relation client