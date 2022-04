Catherine MAILLOT

Manager d'un service de métrologie qualification et maintenance laboratoire multisite de 6 personnes.



En Charge de :



La gestion du parc d'instruments de laboratoire pour qualification QI/QO/QP et le suivi pèriodique.



Du suivi des exigences règlementaire et des procédures liés aux appareils.



Du suivi des audits règlementaires et clients dans ce domaine d'activités.



La mise à jour des VMP



La gestion des anomalies et dérogations.



La gestion des contrats de maintenances, des interventions et de la planification du préventif.



Support pour l'expertise métrologie et qualification auprès de nos responsable AQ France et étranger.