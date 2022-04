Catherine MAILLOU

Salariée à temps partiel à Inter mutuelles Assistance depuis 30 ans ,je suis aujourd'hui manager à

70 % d'une équipe de 20 à 30 personnes au service médical de l'entreprise et ceci dans le cadre de l'organisation de transports médicalisés.

Motivée depuis plusieurs années par un projet personnel, j'ai créé fin 2009 mon cabinet d'accompagnement où je reçois aujourd'hui 3 après-midi par semaine patients et clients.

Après un bac scientifique en 1977, j'ai obtenu un BTS d'assistante de direction trilingue et aussitôt intégré IMA où j'ai avec les années, accédé à un poste d'encadrement.

Après plusieurs années d'un travail personnel entre psychanalyse,psycho-généalogie,thérapies variées et hypnothérapie, j'ai choisi de me former à la relation d'aide et de transmettre à ceux qui le souhaiteraient les fruits de mon expérience.

Je suis aujourd'hui Maître praticien en PNL, praticien en hypnose Ericksonienne et thérapies brèves. J'ai suivi l'ensemble des formations PNL à l'institut français à Paris y compris les applications à la formation, à la relation d'aide et le cursus "interventions orientées solutions".

A Nantes, j'ai intégré durant 3 ans la formation à l'hypnose et aux thérapies brèves à l'Arepta, dispensée par plusieurs psychiatres nantais et j'ai obtenu cette année le diplôme universitaire d'hypnose thérapeutique ( Faculté de médecine pôle santé formation université de Nantes).

Après deux ans de supervision collective avec Michèle Bromet Camou, psychologue clinicienne et une inter-vision "hypnose et thérapies brèves" au sein du centre hospitalier de Niort, j'ai choisi d'intégrer une supervision individuelle avec Mme Capart psychothérapeute- hypnothérapeute.





Mes compétences :

Hypnose

Formation

Coaching

Accompagnement

Accompagnement de projet