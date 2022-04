Jean-François LOUDES

Plus de 30 années d'expérience et de responsabilités en milieu industriel agro-alimentaire dont les 15 dernières en tant que directeur d'usines. Large expertise en management, organisation et gestion économique d'un centre de profit, pour un double objectif visé: performance et amélioration continue du site.



Mes compétences :

Gestion de projet

Animation d'équipe

Management opérationnel

Investissement

Direction de centre de profits

Capacité de synthèse et d'analyse

Analyse des besoins organisationnels

Gestion des IRP / NAO

Lean management

Analyse stratégique

Microsoft Office

Gestion budgétaire