Catherine MAINGUET

Ingénieur AgroSup-Dijon, je suis actuellement directrice adjointe de la direction interministérielle de la protection des populations de l'Ain, tout en poursuivant ma contribution à la coopération internationale entre la France et le Maroc. Impliquée, ouverte à l'interculturel et à l'inter-administrations, j'ai construit mon parcours professionnel des techniques scientifiques et agroalimentaires au droit, à l'économie, aux négociations internationales et au management.

Mon parcours est varié, entre services centraux des ministères, institutions européennes, et services territoriaux, à Paris et en province.



Mes compétences :

Expertise juridique

Négociation internationale

Communication orale

Droit

Management