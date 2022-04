Catherine MAINNEMARE

Responsable Commerciale pendant 23 ans au sein du Groupe GPV Fabricant d'enveloppes en Ardèche



Conseillère Technique et Commerciale auprès d'une clientèle " Imprimeurs - Routeurs - Agences de Communication - Grands Comptes directs Privés et Public



Fidélisation et développement sur un secteur de 2 000 000 €

Veille concurrentielle permanente

Ecouter - Conseiller - Négocier - Argumenter - Force de proposition -









Dynamique, motivée, battante, organisée et relationnel aisé..





Mes compétences :

Relationnel aisé

Volontaire

Conscience professionnelle