Catherine MALGRAIN

Depuis juin 2015, je suis Expert Métier service Echanges Interbancaires. Je contribue à la gestion du service avec entres autres le suivi de la fraude SEPA, le suivi des opérations SEPA, les recettes informatiques du service.



De novembre 2008 à fin mai 2015, j'étais Expert Métier service chèques. J'ai contribué aux recettes informatiques inhérentes à cette activité, au suivi comptable des activités chèques et de la migration informatique de cette activité comme celle de certains services de back office, à la gestion des activités du service.





De janvier 2000 à novembre 2008, j'étais Chargée d’études des Systèmes d’Informations Comptable et Réglementaire à la Caisse d’Epargne Ile de France Ouest à la Direction Comptable. J'ai contribué entre autres à l'intégration d'un nouveau système d'information comptable (recettes informatiques, transcodification plan de compte, bascules à blanc, etc...), en plus des chantiers euros, IFRS, SEPA, etc...



Précédemment, j'ai travaillé 10 ans dans le service des Echanges interbancaire de cette même Caisse d'Epargne.



Mes compétences :

consciencieuse

Comptabilité