Catherine MALIN

Etre à l'écoute de mes clients, les connaître et les comprendre, leur apporter une véritable aide et des solutions à leur problèmes est ce qu'il y a de plus valorisant dans ce métier.

C'est ce que j'ai toujours fait lors de mes différentes fonctions et qui fait que j'aime ce métier, aujourd'hui avec les propriétaires de biens immobiliers qui veulent vendre, et avec les acquéreurs, mais aussi auparavant avec les opticiens.

Dans mes prochaines expériences professionnelles, j'adopterai la même philosophie.





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel