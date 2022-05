Originaire de la Picardie sur la ville d'Amiens et depuis 5 ans sur l'Hérault, je suis directeur d'établissement sur Montpellier à GSF avec comme secteur géographique d'intervention les départements du 34, 30 et une partie du 13 secteur de Arles et Saint Martin de Crau.

Nous sommes spécialisés dans le nettoyage industriel Propreté et services associés.



Mes compétences :

Droit

Fédérer

Fiable

Implication

MES

Rigueur