Catherine MANGIN

Bonjour,

J'ai 51 ans, je travail dans le domaine du secrétariat et de la comptabilité depuis plus de 26 ans, j'ai passé la majorité de mon temps sur Paris, aujourd'hui je vis à la frontière du Roannais et du Rhône et je recherche un poste sur la région Lyonnaise.

En 2012 j'ai fais une remise à niveau en comptabilité et en bureautique. J'ai aussi appris à faire les payes, malheureusement je n'ai pas eu l'occasion d'utiliser se savoir en entreprise, donc il me faudrait une nouvelle formation.

Je suis prête à m'investir, à m'adapter et même à déménager pour me rapprocher de mon travail si on me donne ma chance.