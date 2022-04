Catherine MANGIN

Temporis / Temporis Consulting est le premier réseau français d'indépendants en franchise spécialisé dans l'emploi.



Cette Particularité vous permet de bénéficier:



- des outils d'un grand groupe

- de la réactivité d'une PME locale

- du professionnalisme et de la convivialité d'une équipe impliquée



Mon objectif est de vous apporter une solution rapide et professionnelle pour vos recrutements en CDI - CDD et intérim.



"L'emploi nouvelle génération" exprime la volonté de remise en cause permanente face aux évolutions du marché et aux avancées technologiques afin de vous garantir le meilleur service.

Dans cette optique, je reste à votre disposition.





Mes compétences :

Conseil RH

Recrutement

Recrutement cadres

Développement RH

Conseil en recrutement

Formation