Stéphanie CAMI

Les Ressources Humaines doivent permettre aux entreprises et aux individus de faire face aux exigences liées aux évolutions et aux transformations du marché du travail et plus largement à celles de notre société.

C’est avec cette philosophie que j’ai acquis quatre années d’expérience en RH au sein d’une grande entreprise, d’un OPCA et d’un OPACIF.

Curieuse et organisée je suis prête à relever de nouveaux challenges ! Si vous cherchez ou avez une connaissance en quête d’une chargée RH, Formation, Recrutement ou encore chargée de Relations Entreprises contactez moi :

cami.stephanie@gmail.com / https://www.linkedin.com/in/stephanie-cami



Mes compétences :

Ingénierie de formation

Recrutement

Formation professionnelle

GPEC