Najia ZARYAH

Les mots "concepts" ne sont rien sans la capacité de les incarner et de les faire évoluer:

Flexibilité, ouverture, humanisme... C'est toute une approche anthropologique que je sais disséminer dans des missions de recrutement.

Résolument tournée vers l'avenir, c'est en apprenant de mes erreurs et de celles que j'ai observées au sein des entreprises où je suis passée que j'ai appris à m'améliorer.

Si vous recherchez l'équation parfaite entre le diplôme, l'expérience et la carrière, comme un parcours linéaire classique, passez votre chemin car c'est ma polyvalence et mon originalité qui font ma réussite.



Mes compétences :

Discrète

Disponible*mobile

dynamique

Mobile

Motivée

Patiente

Pédagogue

Persévérante

Pragmatique