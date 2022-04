Catherine MANGIN

Assistante commerciale pour la société Prestige chalets: de très beaux chalets en rondins destinés à la location saisonnières dans le massif des Hautes Vosges.

Le chalet les Lucioles à la Bresse, Harmony et Serenity à Liézey à quelques encablures de Gérardmer avec de nombreuses animations et activités à faire en fonction de la saison. En couple, entre amis ou en famille, tout est possible: Capacité d'accueil entre 8 et 13 personnes. Tous se trouvent dans un havre de paix, en pleine nature.

Une décoration raffinée, des prestations haut de gamme, un accueil soigné, tout est mis en œuvre pour que vous passiez des vacances ou week-ends inoubliables.

En charge de la relation clientèle et de promouvoir nos chalets, votre bien être me préoccupe,

Possibilité de louer directement ou sur nos différents sites.

http://www.chalet-serenity.fr

http://www.chalet-harmony.fr

http://www.chalet-lucioles.fr