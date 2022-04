Catherine MANGIN

Bonjour et bienvenue sur mon profil!



J'exerce le métier de GRH au sein du Groupe Credit Mutuel CM 11 depuis 3 ans (actuellement à Paris au CIC)

Un poste riche, aux multiples facettes dans des domaines très variés et qui permet des rencontres enrichissantes:

Au sein des perimètres dont j'ai la charge on retrouve les métiers suivants:

- Crédit Bail Immobilier: avec l'animation des IRP et gestion des mobilités / carrières de la filiale du Groupe "CM CiC Lease" (Paris -Lyon - Orleans - Strasbourg)

- Audit et Contrôle: contrôle permanent métiers CM CIC - contrôle permanent réseaux CM CIC IDF - conformité Groupe - controle périodique reseaux CIC Idf (inspection)

- Direction des Affaires juridiques CIC Paris (Fiscal , juridique affaires, contentieux et recouvrement amiable entreprise, assistance reseau)

- Banque privée: Tete de filière (marketing, ingenieurs patrimoniaux et fiscaux, developpement commercial) + 5 agences banque privée IDF

- Grands Comptes, Grandes entreprises et institutionnels CM CIC

- Engagements Groupe

- Financements spécialisés: montage et syndication, portfolio et origination / financements d'acquisitions, de projets et d'actifs

- Direction financière du CIC (controle de gestion, consolidation, comptabilité, MOA et reglementaire, controle comptable)

- CM CIC Private debt (société de gestion - dette senior)



Mes compétences :

Audit

Comptabilité

Contrôle de gestion

Gestion de projet

Juridique

Dette senior

Credit Bail Immobilier

Grandes entreprises et institutionnels

Portfolio management

Syndication

Financements spécialisés