Catherine MARCHÉ

Forte d’une expérience RH de plus de dix ans acquise au sein de différents secteurs (industrie, distribution et services) et de sociétés multi-sites, mes différentes missions au sein de services Ressources Humaines m’ont conduite à m’ouvrir à la gestion des ressources humaines et à devenir un acteur à part entière au sein du comité de direction de ma société en qualité de Directrice des Ressources Humaines.



Mes compétences :

Direction des ressources humaines

Développement des compétences

Relations sociales

Recrutement

Communication interne

Négociations

Formation professionnelle

Management

Anglais

Gestion de projet RH